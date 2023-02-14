Karadenizli otobüsçülerden yardım köprüsü



Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nde yolcu otobüsleri ile yardımların ulaştırıldığı afet bölgelerinden dönüş yolunda tahliye edilen afetzedeler de gitmek istedikleri şehirlere ücretsiz götürülüyor. Trabzon Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği Başkanı Orhan Cemil Sungur, "Yardımları ulaştıran otobüslerimiz afet bölgesinden buraya boş dönmüyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremde, afetzedelere yönelik yardım seferberliğine, Karadeniz Bölgesi'nde TIR´ların yanı sıra otobüs firmaları da eşlik ediyor. Bölgede faaliyet gösteren otobüs firmaları, bir araya gelerek deprem bölgelerine yardımseverler tarafından bağışlanan gıda ve giyim gibi yardımları ücretsiz ulaştırırken, dönüş yolunda da depremzedelerin bölgeden tahliyelerine yardımcı oluyor. AFAD´la iletişim halinde olan gönüllü otobüs şoförleri, sosyal medya üzerinden de iletişim numaralarını paylaşarak bölgeye gelmek isteyenleri belirlenen toplanma merkezlerinden alıp, dönüş yolunda da güzergahta gitmek istedikleri şehirlere bırakıyor.

`AFETZEDELERİ İSTEDİKLERİ ŞEHİRLERE BIRAKIYORUZ´

Trabzon Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği Başkanı Orhan Cemil Sungur, depremin yaşandığı günden itibaren afetzedeler için bölgeye yardım seferleri düzenlediklerini belirterek, "Ekmek, su ve çocuk bezlerini genelde bölgeye ulaştırdık. Malzemeleri AFAD´a iletiyoruz. Bazen de kendi imkanlarımızla bölgedeki depremzedelere otobüs şoförlerimiz dağıtıyor. Dönüş yoluna giren otobüslerimiz de bölgedeki afetzedeleri alıp yol güzergahındaki istedikleri şehirlere bırakıyoruz. Artık malzeme çokluğu var bölgede, malzeme göndermeyin dediler. Buradan sağlık çalışanları ve bölgeye yardıma giden sivil toplum kuruluşlarını da deprem bölgesine getiriyoruz. Mesela bugün oradan sağlık çalışanlarını alıp dönecek otobüslerimiz. Buradan da ilerleyen günlerde otobüslerimiz kalkacak deprem bölgesine giden lokasyondaki şehirlerden sağlık çalışanlarını bölgeye getirecek" diye konuştu.

AFAD ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Sungur, "Türkiye´nin her yerinden herkes elinden geldiği kadar yardım etti. Bizim de elimizden gelen buydu. Afet yaşandığı günden beri Trabzon´dan 18 araç otobüs şoförü araçlarının altını, üstünü yardım malzemesi doldurarak afet bölgesine gitti. Oradan da buraya dönerken boş dönmedi. Sosyal medyadan oradaki arkadaşlarımızın iletişim numaralarını yayınlıyoruz. Oradaki kaptanlarımız AFAD´la da iletişime geçiyor bölgeye gelmek isteyen varsa alıp geliyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-02-14 09:52:23



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