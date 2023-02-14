Trabzonspor´un yeni transferi Markovic kente geliyor

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK´da forma giyen Lazar Markovic´i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Süper Lig´den çekilme kararı alan Gaziantep FK´nın sağ kanat oyuncusu Lazar Markovic, bordo mavili takıma katılacak. Maliyetleri azaltmak adına devre arasında transfer yapmama kararı alan Trabzonspor´un sürpriz transferi bu akşam kente gelecek. Saat 21.00 sıralarında havayoluyla gelmesi beklenen oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak. Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) deprem nedeniyle ligden çekilmesine onay verdiği takımların oyuncuları, yeni takımlarında yabancı kontenjanından sayılmadan maç listesinde yer alabilecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-14 17:39:40



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