Enkazdan 17 kişiyi çıkaran itfaiyecilere çiçekli karşılama



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´dan deprem felaketi sonrası yardım ve kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri, geri döndükleri kentte çiçeklerle karşılandı. İtfaiye amiri Alaattin Sandıkçı, enkazdan 14 kişiyi sağ, 3 kişiyi de yaralı kurtardıklarını belirterek, "Bu lütuf olarak görünmesin; bu vatani görevimiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı 3 bin 283 personel ve 319 iş makinesi bölgeye gitti. Afet bölgesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı´na bağlı 39 itfaiye personeli, zamanla yarıştıkları arama kurtarma çalışmalarında; 14 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı. Arama kurtarma ekipleriyle deprem bölgesine götürülen arama köpeği Rita´nın yönlendirmesiyle ekipler enkaz altından 3 kişiyi de yaralı çıkardı. Deprem bölgesindeki çalışmasını tamamlayan itfaiye görevlileri, bugün akşam saatlerinde Trabzon´a döndü. Ekipler, büyükşehir belediyesinde alkışlar eşliğinde çiçeklerle karşılandı.

Karşılama törenine katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, arama kurtarma ekibinin büyük bir gayret ve özveri ile çalıştıklarını belirterek "Ekiplerimiz, 9 gün süre boyunca gece gündüz demeden mücadele verip saniyelerin saliselerin bile çok önemli olduğu bir dönemde canları kurtarma adına çok büyük çaba içerisinde oldular" dedi.

`BU MİLLET SİZİNLE GURUR DUYUYOR´

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman da "Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Bu şehrin büyük bir şehir olduğunu bir kez daha canınız pahasına gösterdiniz. Sizler Maraş´ı kahraman yapanlar, Antep´i gazi yapanlar, Urfa´yı şanlı yapanların torunları olduğunuzu canınız pahasına gösterdiniz. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu millet sizinle gurur duyuyor" diye konuştu.

`BU VATANİ GÖREVİMİZ´

Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekip Amiri Alaattin Sandıkçı ise "Zaman kaybetmeden yola çıktık. Ekipman ile tamamıyla hazırdık. Olumsuz hava koşullarında güzergâhımızı değiştirmek zorunda kaldık. Hemen işe koyulduk; ilk enkaza girdik. Arkadaşlarımız ses dinlemesi yapıtlar, ses aldıklarını söylediler. Ayhan ve Enes depremzedelerimizi sabaha kadar uğraşarak kurtardık. Sonrasında diğerleri takip etti. Kazasız ve belasız atlattık. Bu lütuf olarak görünmesin; bu vatani görevimiz" ifadesini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-02-14 19:02:40



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