Trabzonspor'da Basel maçının hazırlıklarını sürüyor

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TRABZON, (DHA)Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5´e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-02-14 19:13:15



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