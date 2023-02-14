Lazar Markovic, Trabzon´da

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un Gaziantep FK´dan kiralamak için görüştüğü Lazar Markovic sağlık kontrolünden geçmek için Trabzon´a geldi.
Trabzonspor, Süper Lig´den çekilen Gaziantep FK´da forma giyen Lazar Markovic ile prensipte anlaşarak oyuncuyu kente getirdi. Türk Hava Yolları´na ait tarifeli uçakla İstanbul´dan yola çıkan oyuncu saat 21.30 sıralarında Trabzon Havalimanı´na geldi. Bordo-mavili ekibin yeni transferi kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Lazar Markovic´in havalimanından çıkışı
Futbolcunun araca binerek havalimanından ayrılması
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-02-14 22:16:02
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