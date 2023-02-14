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Lazar Markovic, Trabzon´da

DHA

Lazar Markovic, Trabzon´da


Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un Gaziantep FK´dan kiralamak için görüştüğü Lazar Markovic sağlık kontrolünden geçmek için Trabzon´a geldi.
Trabzonspor, Süper Lig´den çekilen Gaziantep FK´da forma giyen Lazar Markovic ile prensipte anlaşarak oyuncuyu kente getirdi. Türk Hava Yolları´na ait tarifeli uçakla İstanbul´dan yola çıkan oyuncu saat 21.30 sıralarında Trabzon Havalimanı´na geldi. Bordo-mavili ekibin yeni transferi kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Lazar Markovic´in havalimanından çıkışı
Futbolcunun araca binerek havalimanından ayrılması
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-02-14 22:16:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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