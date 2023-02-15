Basel, Trabzonspor maçı için kente geldi

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Aleyna KESKİN / TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Basel, yarın oynanacak müsabaka için kente geldi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Trabzonspor ile Basel yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin gölgesinde oynanacak müsabaka öncesinde İsviçre ekibi, karşılaşma için Trabzon'a geldi. İsviçre ekibini taşıyan uçak, saat 13.50'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Basel kafilesi havalimanından kendilerini bekleyen araçla ayrılarak konaklayacakları otele geçti.

Basel'de teknik direktör Heiko Vogel ve bir futbolcu saat 18.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. İsviçre temsilcisi, saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Basel kafilesinin havalimanından çıkışıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-02-15 14:50:37



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