Trabzonspor, Lazar Markovic'i açıkladı



TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Lazar Markovic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Lazar Markovic´in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi. Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic´in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır."

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle: "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2023-02-15 17:22:06



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