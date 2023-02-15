Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı

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Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre´nin Basel takımı ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa yoluna UEFA Konferans Ligi´nde devam eden Trabzonspor, play-off müsabakasında yarın karşılaşacağı Basel maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takımın Yunan oyuncusu Manolis Siopis, Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde düzenlenen basın toplantısının ardından antrenman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne geldi. Saat 17.00´de ilk 15 dakikası basına açık olarak idman yapan Karadeniz temsilcisi, son taktik çalışmasını gerçekleştirdi. İdmana Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik katılmadı.

Trabzonspor ile Basel yarın saat 20.45´te Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-02-15 17:57:16



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