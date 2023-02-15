Basel, Trabzonspor maçına hazır

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)İsviçre ekibi Basel, yarın UEFA Konferans Ligi´nde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Basel, yarın oynanacak karşılaşma için kente geldi. Basel Antrenörü Heiko Vogel ve Kasim Adams´ın basın toplantısının ardından İsviçre ekibi Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde son idmanını yaptı. Misafir takım, 15 dakikası basına açık olan idmanda yarın oynanacak maç öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Basel takımının idmanı DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-02-15 19:33:47
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