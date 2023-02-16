Trabzonspor - Basel maçında kapalı gişeye son 8 bin bilet



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Gişe gelirinin tamamının merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı Trabzonspor-Basel karşılaşmasının kapalı gişe oynanması için 8 bin bilet kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde karşılaşacak. Trabzonspor´un, Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle gişe gelirlerini afetzedelere bağışlama kararı maçı dev bir yardım kampanyasına dönüştü. Bağışları artırmak üzere kombinelerin iptal edildiği ve tüm koltukların satışa açıldığı karşılaşmaya özel olarak ayrıca hatıra bileti satışa çıktı.

KAPALI GİŞE İÇİN SON 8 BİN BİLET

Spor camiasının depremzedeler yararına tek yürek olup kenetlendiği karşılaşmada tüm takım taraftarları tribünleri dolduracak. Taraftar gruplarının anlaşarak siyah giyineceği, marş ve gol sevinçlerinin olmayacağı karşılaşmanın bilet satışları ise sürüyor. Karşılaşma için satışa çıkan 38 bin 500 bilet büyük oranda satılırken yaklaşık 8 bin koltuk ise taraftarları bekliyor. Biletlerin tamamının satılması halinde depremzedeler için büyük bir gelir elde edilecek ve maç kapalı gişe oynanacak.

MARŞ VE GOL SEVİNCİ YOK, DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL TEZAHÜRAT

Tribünleri dolduracak olan taraftarlar, depremden etkilenen şehirleri ve depremzedeleri tezahüratla anacak. Taraftarlar, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye´nin plakalarına karşılık gelen dakikalarda ve depremin saatine denk gelen 4´üncü dakikanın 17´nci saniyesinde tezahürat yapacak. Ayrıca Trabzonspor taraftarlarından Vira grubu, Trabzonspor Basel maçında doğu alt tribünde maça özel bir koreografi hazırlığını sürdürüyor.

BAŞKAN AĞAOĞLU VE VISCA´DAN ÖZEL DESTEK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, depremin yaralarını sarmak için bağış toplanan ve televizyon kanallarında ortak yayınlanan `Türkiye Tek Yürek´ organizasyonuna katılarak depremzedeler için bağış toplanmasında yardımcı oldu. Başkan Ağaoğlu, iş adamlarının ve duyarlı vatandaşların depremzedeler için bağış yapmasında aracı olurken Trabzonspor´un Boşnak oyuncusu Edin Visca da telefon bağlantısıyla kampanyaya destek verdi. Trabzonsor´un Boşnak oyuncusu Edin Visca, Türkiye´yi kendi ülkesi gibi gördüğünü söyleyerek 100 bin Euro bağışta bulundu. Ülkesi Bosna´da da yardım toplandığını söyleyen Visca, "Türkiye´nin başı sağ olsun. Geçmişte ülkemde zor zamanlar yaşadık. O zamanlar Türkiye bizi yalnız bırakmadı. Biz unutmadık ve unutmayacağız. Ülkem Bosna Hersek yardımlar topluyor ve toplamaya devam edecek. Burası benim ülkem" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-16 10:59:25



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