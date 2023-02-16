Deprem bölgesinde helikopterli yardım seferberliği



Fatih TURAN/HATAY, (DHA)HATAY İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yardımları helikopterlerle depremzedelere ulaştırıyor.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. Depremin en çok etkilediği ve yüzlerce binanın yerle bir olduğu kentte, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yardımlar, afetzedelere ulaştırılıyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel, insan zinciri oluşturup, yardım malzemelerini askeri helikopterlere taşıyor. Havalanan helikopterler, yardımları kırsal bölgedeki afetzedelere dağıtıyor. Ekiplerin zamanla yarıştığı bu anlar, bölgeye yardıma giden DSİ Trabzon Bölge Basın Halka İlişkiler Sorumlusu Murat Aydın tarafından görüntülendi.

Öte yandan arama-kurtarma çalışmalarının bazı noktalarda sürdürdüğü kentte, büyük yıkım DSİ'ye ait dron kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2023-02-16 11:36:52



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