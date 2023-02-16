Ezeli rakiplerden ebedi dostluk; taraftarlar, depremzedeler için tek yürek



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor´un, gelirini depremzedelere bağışlayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar, bordo mavilililerle buluşup, kucaklaştı. Trabzonspor müzesini gezen taraftarlar, `asrın felaketi´ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, birliktelik, kardeşlik ve dostluk mesajları verdi.

Depremden sonra Türk takımları için oynanacak ilk maç özelliği de taşıyan UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor´un maç gelirlerini depremzedelere bağışlaması spor camiasını birleştirdi. Tüm takımlara açık olan tribünleri doldurmak isteyen her takımdan taraftar Trabzon´a akın etti. Süper Lig´de başarı ve şampiyonluk için yıllardır birbiriyle ezeli rekabet eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları, Basel maçında Trabzonspor´a destek vermek için geldiği kentin sokaklarında formalarıyla dolaştı. Trabzonspor müzesini de ziyaret eden taraftarların birbiriyle kucaklaşması kardeşlik duygusunu perçinledi. Taraftarlar birbirlerine forma, kaşkol ve bileklik hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, `asrın felaketi´ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, birliktelik, kardeşlik ve dostluk mesajları da verdi.

`TRABZONLULARIN FENERBAHÇELİYE SAHİP ÇIKMASI ÇOK GÜZEL'

Sosyal medya üzerinden maça gelmek için paylaşım yapan ve Trabzonspor taraftarı Mehmet Selçuk´un karşıladığı Fenerbahçe taraftarı Ömer Ali Ceylan, kente geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Ankara´dan geldiğini söyleyen Ceylan, "Millet bugün Trabzon şehrinde birleşti. Dışarıdan rengimiz siyah ama takımımın rengi burada. Göstermenin de pek bir manası yok çünkü hepimiz biriz. Ankara´dan geldim ve Mehmet abim beni karşıladı, ağırladı. Sahipsiz olmadığımı hissettirdi. Birliğimiz bozulmasın. Twitter´da yazdığım mesajın 2 milyon etkileşim alıp, bütün Trabzonluların bir Fenerbahçeliye sahip çıkması çok güzel" dedi.

`MAÇI BERABER İZLEYECEĞİZ´

Fenerbahçe taraftarını ağırlayan Trabzonsporlu Mehmet Selçuk da, "Kenetlenmemiz için illa ki başımıza bir şey mi gelmesi lazım? Biz zaten bu ülkenin evladıyız. Ömer kardeşimle tanıştığıma mutluyum. Bu soğuk havada ısındık. Bu akşam maçı beraber izleyeceğiz" diye konuştu.

`GEÇMİŞTE YAŞANANLARA ÇİZGİ ÇEKMEK İÇİN GELDİK´

Maç için Fenerbahçeli arkadaşı ile birlikte gelerek Trabzonspor müzesini gezen Galatasaraylı Emirhan Bozkurt, "Zor günler yaşadık. Burada bu şekilde insanları görmek garip, televizyon ve sosyal medyadan gördüğümüze göre Trabzon halkının inanılmaz Trabzonspor sevgisi var. Geçmişte yaşananları unutup çizgi çekmek için Trabzonspor´u desteklemeye geldik. Bize hoşgörü ve sempatiyle yaklaştılar. Güzel bir duygu. Misafirperver bir şehir. Ülke olarak böyle olmamız gerekiyor" dedi.

`UĞURCAN´IN ÇAĞRISIYLA GELDİK´

Trabzon´da Fenerbahçe formasıyla gezdiğini söyleyen taraftarlardan Menal Aydemir de, "Gelmeden önce önyargılarımız vardı. Çünkü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında büyük bir rekabet var. Önyargılarımızı yenmemiz lazım. Formamızla gezmemize rağmen bizi görüp `Hoşgeldiniz´ dediler. Depremden dolayı çok kötü günler geçirdik. Trabzonspor kaptanı Uğurcan´ın birlik olalım çağrısıyla Trabzon´a desteğe geldik. Bir nebze de depremzedelere yardım amaçlı buradayız" ifadelerini kullandı.

`ŞAŞKIN MUTLU VE GURURLUYUM´

Beşiktaş taraftarı Emre Aktaş ise "Bu şehrin insanıyım ama Beşiktaşlıyım ve bununla gurur duyuyorum. Bugün gördüğüm manzara karşısında hem şaşkın hem mutlu, hem gururluyum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlularla beraber bu akşam el ele kol kola Basel´i yenip Trabzonspor bizi mutlu edecek" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftar röportajları

Fenerbahçe taraftarının otobüsle gelmesi Trabzonspor taraftarının karşılaması

Taraftarların birbirine sarılması ve hediye vermesiDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-16 17:51:44



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