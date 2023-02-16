Kulüp başkanlarından mesaj "Bu tablo kalıcı olsun"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulüp başkanlarından mesaj "Bu tablo kalıcı olsun"

DHA

Kulüp başkanlarından mesaj "Bu tablo kalıcı olsun"


ALİ KOÇ: Bu dayanışma ruhu inşallah futbolda kalıcı olur
DURSUN ÖZBEK: Bu resmi çok önemsiyorum
AHMET AĞAOĞLU: Benim için bu maç amacına ulaşmıştır
Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor'un gelirini depremzedelere bağışlayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takım taraftarlarının yanı sıra futbol kulüplerinin başkanları ve TFF Yönetimi de şehre akın etti. Eşsiz bir dayanışmanın yaşandığı futbol dünyasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bir çok kulübün temsilcisi destek için Trabzon'a geldi. karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan başkanlar birlik ve dayanışma mesajı verdi.
ALİ KOÇ: BU DAYANIŞMA RUHU İNŞALLAH FUTBOLDA KALICI OLUR"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bu dayanışma ruhu inşallah futbolda kalıcı olur. Birbirimizle yarışırken, kavga ederken, yeri gelince bel altı vururken görüyoruz ki hayatta çok daha önemli problemler var. Bu da bizlere ders olsun. Dayanışma ruhu inşallah güçlenerek devam eder. İlk günden beri yaralarımızı birlikte saracağız diyoruz. Eşsiz bir dayanışma hakim. Futbol ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Ahmet Başkanın davetiyle birlikte Trabzonspor'u desteklemeye geldik" şeklinde konuştu.
DURSUN ÖZBEK: BU RESMİ ÇOK ÖNEMSİYORUM
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: "Futbol ailesi böyle bir günde birlik ve beraberliği ifade etmek için bugün Trabzonsporumuzu desteklemek, ona güç vermek, başarısına ortak olmak için buraya geldik. Ben bu resmi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Sözün bittiği, boğazın düğümlendiği bir durum. Trabzon'da bir milli maç edasıyla buradayız. Tüm başkanlarımızla destek için buradayız" derken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; Trabzonspor Basel maçı bizim için son derece önemli, tüm dünyaya mesaj vermek istiyoruz" açıklaması yaptı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da tüm başkanlara destekleri için teşekkür ederek; "Futbol kulüpleri, TFF ve yöneticiler olarak sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuzun gereğini elimizden geldiğince ve ötesinde yerine getirmeye çalıştık. Şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum, birlik tablosunu görmek benim için bu maçın amacına ulaştığımızı söylüyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Başkanların açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-02-16 19:31:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonsporlu depremzedeye bordo-mavili forma hediye edildi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu depremzedeye bordo-mavili forma hediye ...
Ezeli rakiplerden ebedi dostluk; taraftarlar, depremzedeler için tek yürek
YEREL HABERLER Ezeli rakiplerden ebedi dostluk; taraftarlar, ...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları saran sağlıkçılar Trabzon'a döndü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları ...
Trabzon'a gelen futbolseverler, Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Trabzon'a gelen futbolseverler, Şamil Ekinci ...
AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Miraç Kandili ...
Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği 11. günde de sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği ...
Fenerbahçe, Trabzonspor- Basel maçı için 1000 hatıra bileti satın aldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzonspor- Basel maçı için 1000 hatıra ...
Trabzon'da su kesintisi
YEREL HABERLER Trabzon'da su kesintisi
Trabzon'da "zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Trabzon'da "zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe ...
Trabzonspor- Basel maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor- Basel maçına doğru
Deprem bölgesinde helikopterli yardım seferberliği
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde helikopterli yardım seferberliği
Abdullah Avcı: Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Futbolun birleştirici gücünü iyilik ...
Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli
YEREL HABERLER Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli
Trabzonspor - Basel maçında kapalı gişeye son 8 bin bilet
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel maçında kapalı gişeye son 8 bin ...
KTÜ´den `Karadeniz fayı göz ardı edilmemeli´ uyarısı
YEREL HABERLER KTÜ´den `Karadeniz fayı göz ardı edilmemeli´ uyarısı
Trabzon'da kar nedeniyle engelli ve hamile personel 2 gün idari izin yapacak
YEREL HABERLER Trabzon'da kar nedeniyle engelli ve hamile personel 2 ...
Basel, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Basel, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Basel, Trabzonspor maçına hazır
YEREL HABERLER Basel, Trabzonspor maçına hazır
Trabzonspor- Basel maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor- Basel maçına doğru
Heiko Vogel: Rövanş maçında bağış kampanyası düzenlemeyi düşünüyoruz
YEREL HABERLER Heiko Vogel: Rövanş maçında bağış kampanyası ...
Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Lazar Markovic'i kiraladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Lazar Markovic'i kiraladı
Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Lazar Markovic'i açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Lazar Markovic'i açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.