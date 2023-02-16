Trabzonspor - Basel maçında tüm Türkiye tek yürek



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i konuk ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan depremlerin gölgesinde oynanan müsabakaya taraftarların dayanışması damgasını vurdu. Geliri AFAD´a bağışlanacak müsabaka öncesinde taraftarlar stat girişinde belirlenen noktada depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak topladı. Mücadelede görev yapan 800 özel güvenlik ekibi de alacakları ücretleri bağışlama kararı alarak örnek bir davranış sergiledi.

TFF BAŞKANI VE SÜPER LİG KULÜP BAŞKANLARINDAN DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanları, geliri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya destek verdi. Tüm takım taraflarına açık olan karşılaşmaya birçok takımdan taraftar forma ve atkıları ile geldi. Maç öncesinde kentte formalarıyla gezen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımların taraftarları, bordo-mavili taraftarlarla kucaklaşarak dostluk örneği sergiledi.

MOHAMED ZEKİ AMDOUNİ'DEN "GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE'M" TİŞÖRTÜ

Türkiye´ye destek veren Basel'in Türk asıllı futbolcusu Mohamed Zeki Amdouni, maç öncesi ısınma sırasında sahaya üzerinde "Geçmiş olsun Türkiye'm" tişörtü ile çıktı. Mücedele öncesinde sahaya UEFA tarafından Türkçe ve Arapça; `Yanınızdayız´ yazılı pankart açıldı.

"HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ, YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Trabzonspor taraftarları maç öncesinde tribünde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde enkaz altından kurtarılanları temsilen özel bir koreografi hazırladı. Koreografide, enkazdan kurtarılan bir bebek, arama kurtarma ekibi, yaşamını yitiren Meksika arama kurtama köpeği Proteo, depremde Türkiye´ye her anlamda destek veren ülkelerin bayrakları ve Türk bayrağı detayları yer aldı.

Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, "Hep Birlikte Olacağız Yaralarımızı Saracağız" yazılı pankart açtı.

Marşların söylenmeyeceği karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarları, stadı ´Yallah Bismillah Allahuekber´ ve `Türkiye üşüme Trabzon seninle´ sloganlarıyla inletti. Karşılaşma öncesinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar yine müsabakanın 4´üncü dakikası 17´nci saniyesinde `Türkiye üşüme Trabzon seninle´ tezahüratında bulundu.

Tribünleri dolduran taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin il koduna karşılık gelen dakikalarda tezahüratlarda bulundu. Afetzedeleri tezahüratla anan taraftarlar, deprem bölegisnde yer alan illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda il adını söyleyerek "burada" dediler.

TRABZONSPOR´DA EKSİKLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel maçında kadroda değişikliklere gitti. Sakatlıktan çıkan Bruno Peres ilk 1´de yer alırken Bartra ve Larsen yedek kulübesinde bekledi. Orta sahada Gbamin´i kulübeye çeken Avcı, Doğucan Haspolat´a ilk 11´de şans verdi. Bordo mavililerde sakatlıkları süren Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca kadroda yer almadı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-16 21:16:10



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