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Mehmet Büyükekşi'den 'Omuz Omuza Türkiye' duyurusu

DHA

Mehmet Büyükekşi'den 'Omuz Omuza Türkiye' duyurusu


Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor-Basel maçının ardından açıklamalarda bulundu. 
Futbol ailesinin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini dile getiren Büyükekşi, 'OMUZ OMUZA TÜRKİYE' kampanyasıyla deprem bölgesine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
TFF Başkanı, tüm kulüp başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:
"Hepimizi derinden sarsan büyük bir afet yaşadık. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah´tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu büyük afetin sonucunda milletçe olağanüstü bir dayanışma başladı. Devletimiz, kurumlarımız, vatandaşlarımız hep birlikte harekete geçtik. Bu dayanışma ve yardımlaşma sürecinde Büyük Türk Futbol Ailemiz de yeniden son derece güçlü bir şekilde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Futbol Federasyonumuz, kulüplerimiz sürekli istişare halinde afet bölgesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bugün de bu dayanışmanın bir adımını daha attık. Trabzonspor´un Basel ile oynadığı maç  birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sürece katkı sağlayan tüm kulüplerimize, taraftarlarımıza, teşekkür ediyorum.
Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşıyacağız. 1 Mart 2023 Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonumuzun öncülüğünde tüm kulüplerimizin katılımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile uluslararası boyutu olan örnek bir kampanya başlatıyoruz: OMUZ OMUZA TÜRKİYE adını verdiğimiz bu organizasyon başta Süper Lig yayıncı kuruluşumuz beIN Sports olmak üzere, tüm spor kanallarımızın da bu tarihi ve anlamlı ortak yayına ekranlarını açmasını arzu ettiğimiz, Büyük Futbol Ailemizin tüm değerli kurumları ve fertlerinin katılımı ile 10.000 konteyner hedefiyle afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerinde sağlıkla konaklamalarını sağlayacak bir organizasyonu başlatıyoruz. Bu büyük afetten etkilenen bölgedeki altyapıdan A takımlara kadın erkek tüm futbolcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize, kulüplerimize de hep birlikte sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşmamızı sürdüreceğiz. OHAL ilan edilen şehirlerimizde kulüplerimizin ligden çekilme taleplerini de Yönetim Kurulu kararımızla kabul ettik. OHAL Bölgesi dışında depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen kulüplerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz. Onların da ihtiyaçlarını tek tek dinliyoruz. Liglerine devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
Sporun, futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz bu örnek organizasyona dünyadan da futbol ailesinin değerli üyelerini davet ediyoruz. Fenerbahçe formasıyla enkazdan çıkan vatandaşımıza sevinçten göz yaşı döken Trabzonsporlular, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, ya da enkazdan çıktığı anda en büyük Beşiktaş diye bağıran evladımızın coşkusuyla sevinen Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ya da bugün yarın Fenerbahçe stadyumunda kan bağışında bulunan tüm takım taraftarlarımızı, birbirlerinin stadyumlarında afet bölgesi için ayni bağış organizasyonları yapan tüm takım taraftarlarımızı 1 Mart´ta başlatacağımız OMUZ OMUZA TÜRKİYE kampanyasına katılmaya davet ediyorum.
Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz Omuza göz yaşlarımızı sileceğiz. Omuza verip dertlerimize derman olacağız.
Tekrar ilk günden bu yana bu büyük birlikteliğe en ufak katkı sağlayanından en büyük bağış yapanına kadar Büyük Futbol Ailemizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Yakında OMUZ OMUZA dayanışma ve yardımlaşma organizasyonumuzla ilgili daha detaylı bilgi vereceğiz.
Dayanışma ruhumuz daim olsun."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları
-Minik futbolseverlerin detayları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2023-02-16 23:11:08

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