Trabzonspor - Basel maçından ek notlar 



Taraftarlar birlik örneği sergiledi

Trabzonspor, siyah forma ile sahada

Gol sevincinde Türk bayrağı açıldı

TFF Başkanı ve kulüp başkanları tribünlerdeSelay SAYKAL/TRABZON(DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk müsabakasında Trabzonspor, konuk ettiği Basel'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 23 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakaladı. 65'inci dakikada savunma arkasına gönderilen topla buluşan Trezeguet'nin sağ çaprazdan kaleye doğru çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Hitz'e çarparak oyun alanına döndü. Geriden ceza sahasına giren Larsen'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Trabzonspor, bu sonuçla sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR BİRLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taraftarların siyah giyerek tribünleri doldurduğu karşılaşma, yapılan saygı duruşunun ardından başladı. Müsabaka için gelen Basel taraftarlarının tezahüratlarına tepki gösteren taraftarlar, tekbir sesleriyle karşılık verdi. Karşılaşma için stada gelen birçok takım taraftarları mücadeleyi birlikte izlerken yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını mücadele boyuncu dalgalandırdı.

Öte yandan tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu karşılaşmada, stadı dolduran taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin il koduna karşılık gelen dakikalarda tezahüratlarda bulundu. Afetzedeleri tezahüratla anan taraftarlar, deprem bölgesinde yer alan illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda il adını söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptılar.

TRABZONSPOR, SİYAH FORMA İLE SAHADA

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı. Basel maçında sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Edin Visca, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz yer almazken Serkan Asan yedek soyundu. Genç oyunculardan Arif Boşluk da maç kadrosunda yerini alırken, Gbamin ve Bartra da maça yedekte başladı. Bordo-mavililerde fazla forma şansı bulamayan Doğucan Haspolat ile sakatlıktan çıkan Bruno Peres ilk 11'de sahaya çıktı.

GOL SEVİNCİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Maça ikinci yarıda dahil olan ve 65'inci dakikada fileleri havalandıran Larsen, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere giderek Türk bayrağı açtı.

TFF BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANLARI TRİBÜNLERDE

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun daveti üzerine Basel maçına; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bitexen Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yukatel Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da geldi. Maç öncesinde kulüpte düzenlenen yemekte buluşan başkanlar, stat önünde basın açıklaması yaptıktan sonra tribündeki yerlerini aldı. Başkanlar, maça gelen taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-16 23:19:09



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