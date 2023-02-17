Stefano Denswil: Türkiye´deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik



Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, "Özellikle son 1,5 haftadır yaşanan şeyler sonrasında Türkiye´deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk müsabakasında Trabzonspor, konuk ettiği Basel'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte Stefano Denswil açıklamalarda bulundu. Maça istedikleri gibi başladıklarını dile getiren Denswil, "Özellikle son 1,5 haftadır yaşanan şeyler sonrasında Türkiye´deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik. Maçtan önce yaşananlar da, bütün taraftarları burada görmek de güzeldi. Bizi desteklediklerini, bir aile gibi kucakladıklarını hem Türkiye´de hem de Suriye´de yaşanan bu olumsuzluklardan sonra görmek güzeldi. Biz de onlara bir galibiyet verebildik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stefano Denswil´in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN

2023-02-16 23:43:11



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