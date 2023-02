Trabzonspor'a galibiyeti getiren Larsen "Tüm ulus için oynadık"

Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR, Trabzon (DHA)Trabzonspor´un Basel karşısında kaydettiği tek golün sahibi Larsen, "Hocamız tüm ulus için oynamamız gerektiğini söyledi. Kazandığımız için çok mutluyum ama daha her şey bitmedi" şeklinde konuştu. Larsen şunları söyledi: "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Ama henüz herhangi bir şey bitmedi. Bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için ikinci bir maçımız daha var. Her şeyden önce çok mutluyuz. Çünkü şunu gösterdik zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan bu trajik olaylardan sonra ülkedeki insanlarla beraberiz ve bu dönemi kazanarak geçirdiğimiz için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi buradaki taraftarlar harikalar. Bizi her zaman destekliyorlar. Bizim limitimizi her zaman yukarı çekiyorlar. Golden dolayı mutluyum ama daha çok mutlu olduğum bir şey var. O da galibiyeti almamız. Az önce de söylediğim gibi herhangi bir şey bitmedi. Oynamamız gereken bir maçımız daha var."

"ÇOK MUTLUYUM"

"Elbette bu trajik olaylardan sonra kazanabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Hocamıza gelirsek, bizle konuştu, bize hazır olabilmemiz için yardımcı oldu. Sadece Trabzonspor için değil, tüm ulus adına oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de bu zor zamanlarda bunu gösterebildiğimiz için çok mutluyum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Larsen açıklamalarDHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-02-16 23:48:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.