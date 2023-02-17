Marc Bartra : Bu birliktelikle bütün dünyaya örnek olduklarını düşünüyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marc Bartra : Bu birliktelikle bütün dünyaya örnek olduklarını düşünüyorum

DHA

Marc Bartra : Bu birliktelikle bütün dünyaya örnek olduklarını düşünüyorum


"Sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"
"Rahatlatabilecek bir skor değil kesinlikle"Aleyna KESKİN Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra, "Bütün başkanların burada olması, bütün rakip takım taraftarların burada olup normalde desteklemedikleri takımları destekleyip bu birlikteliği göstermeleri çok güzel. Bütün dünyada herkese örnek olduğunu düşünüyorum" dedi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında evinde Basel´i 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Marc Bartra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu, "Bugün daha iyi olan taraf bizdik kesinlikle. Gol belki biraz gecikti, belki daha fazla goller atabilirdik. Bulduğumuz golle birlikte önemli bir skorla oraya gidiyoruz. Orada da işimiz çok kolay olmayacak. Bugünkü galibiyet bize mutlaka yardım edecektir. Orada tur atlamamıza büyük yardımcı olacaktır" diye konuştu.
"BÜTÜN DÜNYADA HERKESE ÖRNEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
"Hepsini düşündüğünüzde bir insan olarak bunlar çok güzel duygular" diyen Bartra, "Bütün dünyada herkese örnek olduğunu düşünüyorum ben. Bütün başkanların burada olması, bütün rakip takım taraftarların burada olup normalde desteklemedikleri takımları destekleyip bu birlikteliği göstermeleri çok güzel diye düşünüyorum. Dünyanın farklı bölgelerinden insanlar buraya insan kurtarmaya geldiler. Onlara yardımcı olmaya çalıştılar. Maddi olarak paralar toplandı. İnsanlar yapabildikleri bütün yardımları yapmaya çalıştılar. Bu hem Türkiye için hem de tüm dünya için güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum. Bunları gördüğünüzde ister istemez hepiniz duygulanıyorsunuz" açıklamasında bulundu.
"SAHADA OLDUĞUM HER AN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
"Benim tüm motivasyonum sahada olabilmek adına" diyen Bartra, "Sahada olduğum her an hangi pozisyonda olduğumun bir önemi yok. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki benim pozisyonumda başka arkadaşlarım da oynayacak. Takımdaki seviye yüksek olduğundan ve takımda oynayacak oyuncuların fazlalığından dolayı tabii ki zaman zaman benim de başka mevkilerde oynadığım dönemlerde olacak. Benim bütün motivasyonum sahada en iyisini vermek. Sağ bek pozisyonu aslında yabancı olduğum bir pozisyon değil. Barcelona´da oynadığım dönemde Pep Guardiola, Real Betis ve Dortmund dönemlerinde bu pozisyonda birçok maçta oynamıştım. Alışık olduğum bir pozisyon. Yine tekrarlıyorum; pozisyondan bağımsız sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
"RAHATLATABİLECEK BİR SKOR DEĞİL KESİNLİKLE"
Bu sonucun pozitif bir sonuç olduğunu ancak turun ortada olduğunu söyleyen İspanyol futbolcu, "Çünkü rahatlatabilecek bir skor değil kesinlikle. Belki ikinci gol, belki daha fazla gol atabilseydik eğer daha rahat bir skordan, rahat bir turdan bahsediyor olabilirdik. Oraya gittiğimizde işimiz çok kolay olmayacak. Rakibimiz işimizi kolaylaştırmayacak. Zor bir maç olacak. Onlarda tur atlamak adına ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Biz sahaya çıktığımızda yine domine eden bir takım olacağız. Daha iyi bir skorla oradan ayrılıp bu turu atlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Marc Bartra´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN Selçuk BAŞAR
2023-02-17 00:09:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonsporlu futbolcular, Basel galibiyetini değerlendirdi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcular, Basel galibiyetini ...
Trabzonspor - Basel maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel maçının ardından
(Görüntülü) Basel Teknik Direktörü Heiko Vogel&#039;in açıklamaları
YEREL HABERLER (Görüntülü) Basel Teknik Direktörü Heiko ...
(Görüntülü) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı&#039;nın açıklamaları
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah ...
Trabzonspor-Basel maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Basel maçının ardından
Trabzonsporlu futbolcular Basel galibiyetini değerlendirdi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcular Basel galibiyetini ...
Trabzonspor- Basel maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor- Basel maçının ardından
Trabzonspor'a galibiyeti getiren Larsen "Tüm ulus için oynadık"
YEREL HABERLER Trabzonspor'a galibiyeti getiren Larsen "Tüm ulus ...
Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den Basel maçı sonrası açıklamalar
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den Basel maçı ...
Stefano Denswil: Türkiye´deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik
YEREL HABERLER Stefano Denswil: Türkiye´deki insanlara onlarla ...
Trabzonspor - Basel maçından ek notlar 
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel maçından ek notlar 
Trabzonspor-Basel maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Basel maçının ardından
Mehmet Büyükekşi'den 'Omuz Omuza Türkiye' duyurusu
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi'den 'Omuz Omuza Türkiye' duyurusu
Trabzonspor, Basel'i 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Basel'i 1-0 mağlup etti
Trabzonspor, 'Türkiye'nin golü' ile kazandı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 'Türkiye'nin golü' ile kazandı
Futbol: UEFA Konferans Ligi
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Konferans Ligi
Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR-GOL SEVİNÇLERİ)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR-GOL SEVİNÇLERİ)
Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR-MAÇTAN ENSTANTANELER)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR-MAÇTAN ...
Futbol: UEFA Konferans Ligi
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Konferans Ligi
Trabzonspor - Basel maçında tüm Türkiye tek yürek
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel maçında tüm Türkiye tek yürek
Trabzonspor-Basel maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Basel maçından notlar
Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.