Marc Bartra : Bu birliktelikle bütün dünyaya örnek olduklarını düşünüyorum

"Sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

"Rahatlatabilecek bir skor değil kesinlikle"Aleyna KESKİN Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra, "Bütün başkanların burada olması, bütün rakip takım taraftarların burada olup normalde desteklemedikleri takımları destekleyip bu birlikteliği göstermeleri çok güzel. Bütün dünyada herkese örnek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında evinde Basel´i 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Marc Bartra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu, "Bugün daha iyi olan taraf bizdik kesinlikle. Gol belki biraz gecikti, belki daha fazla goller atabilirdik. Bulduğumuz golle birlikte önemli bir skorla oraya gidiyoruz. Orada da işimiz çok kolay olmayacak. Bugünkü galibiyet bize mutlaka yardım edecektir. Orada tur atlamamıza büyük yardımcı olacaktır" diye konuştu.

"BÜTÜN DÜNYADA HERKESE ÖRNEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Hepsini düşündüğünüzde bir insan olarak bunlar çok güzel duygular" diyen Bartra, "Bütün dünyada herkese örnek olduğunu düşünüyorum ben. Bütün başkanların burada olması, bütün rakip takım taraftarların burada olup normalde desteklemedikleri takımları destekleyip bu birlikteliği göstermeleri çok güzel diye düşünüyorum. Dünyanın farklı bölgelerinden insanlar buraya insan kurtarmaya geldiler. Onlara yardımcı olmaya çalıştılar. Maddi olarak paralar toplandı. İnsanlar yapabildikleri bütün yardımları yapmaya çalıştılar. Bu hem Türkiye için hem de tüm dünya için güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum. Bunları gördüğünüzde ister istemez hepiniz duygulanıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"SAHADA OLDUĞUM HER AN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Benim tüm motivasyonum sahada olabilmek adına" diyen Bartra, "Sahada olduğum her an hangi pozisyonda olduğumun bir önemi yok. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki benim pozisyonumda başka arkadaşlarım da oynayacak. Takımdaki seviye yüksek olduğundan ve takımda oynayacak oyuncuların fazlalığından dolayı tabii ki zaman zaman benim de başka mevkilerde oynadığım dönemlerde olacak. Benim bütün motivasyonum sahada en iyisini vermek. Sağ bek pozisyonu aslında yabancı olduğum bir pozisyon değil. Barcelona´da oynadığım dönemde Pep Guardiola, Real Betis ve Dortmund dönemlerinde bu pozisyonda birçok maçta oynamıştım. Alışık olduğum bir pozisyon. Yine tekrarlıyorum; pozisyondan bağımsız sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"RAHATLATABİLECEK BİR SKOR DEĞİL KESİNLİKLE"

Bu sonucun pozitif bir sonuç olduğunu ancak turun ortada olduğunu söyleyen İspanyol futbolcu, "Çünkü rahatlatabilecek bir skor değil kesinlikle. Belki ikinci gol, belki daha fazla gol atabilseydik eğer daha rahat bir skordan, rahat bir turdan bahsediyor olabilirdik. Oraya gittiğimizde işimiz çok kolay olmayacak. Rakibimiz işimizi kolaylaştırmayacak. Zor bir maç olacak. Onlarda tur atlamak adına ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Biz sahaya çıktığımızda yine domine eden bir takım olacağız. Daha iyi bir skorla oradan ayrılıp bu turu atlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Marc Bartra´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN Selçuk BAŞAR

2023-02-17 00:09:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.