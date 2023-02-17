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Trabzonspor - Basel maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Basel maçının ardından


Selay SAYKAL Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel´i 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Basel Antrenörü Heiko Vogel, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geliri bağışlanan maçta tüm spor camiasının kenetlenmesini değerlendirerek söze başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün Türkiye´nin her tarafının tuttuğu tek takım Trabzonspor´du. Kulüp başkanlarını, her yerden destek veren, tribünlerde Fenerbahçe forması, bayrağı, Beşiktaş ve Galatasaray forması ve bayrağını; Malatya´yı ve Adıyaman´ı görmek harika bir şey. Futbolun birleştirme gücü var. Oyunlar oynanacak, kazanılacak, kaybedilecek ama bugün itibariyle kaliteli rekabetin, saygının, insanların birbirine saygı gösterdiği rekabet Türk futboluna katkı sağlayacak. Bunun başlangıcının Trabzon´da olması beni son derece mutlu etti. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği bir süreç bundan sonra başlar" dedi.
"UMARIM KARŞILIĞINI TUR OLARAK ALIRIZ"
Maçı değerlendiren Avcı, "Oyunun başından sonuna kadar disiplin ve konsantrasyona, planlara sadık kaldılar. 90 dakika boyunca bir pozisyon dışında rakibe maç içinde pozisyon vermedik. Hedefi de bulan 5-6 tane net pozisyon vardı. Bugün burada koparabilirdik. Atlet ve genç bir takım. Cebimizde bir avantajımız var sadece. Bir devresi daha var ama bugünkü oyun devamı gelirse tur atlayabileceğimiz bir mesajı oyuncularım bugün verdi. Şu anda ülkenin yaşadığı süreçten biraz kafasını çevirip tebessüm ettirebildiysek, maça baktırabildiysek, onlara heyecan verebildiysek; bu beni mutlu ediyor. Trabzonspor tarihinde Avrupa´ya kalan ilk takım olmak istiyoruz. Umarım bu gerçekleşir. Buraya koşarak gelen insanlara saygılarımı sunuyorum. Haftaya umarım bunun karşılığını tur olarak alırız" diye konuştu.
"HEPİMİZ BUNUN PARÇASIYIZ"
Türk futbolunda sağlanan birlik ve dirliği koruma adına Trabzonspor´un üstlendiği sorumluluğu değerlendirmesi istenen Avcı, "Hepimiz bunun bir parçasıyız bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz, tatlı rekabeti saygını nasıl daha iyi hale getirebiliriz. Buna hep beraber destek olacağız. Olmayanı da daha doğru şekilde yapmaya çalışacağız"  dedi.
"TURU ATLARSAK TAKIMIN ENERJİSİ YUKARIYA DOĞRU ÇABUK ÇIKACAK"
Trabzonspor´un sezon başından bu yana dalgalı süren performansını ve Basel maçındaki performansını değerlendirmesini istenen Avcı, şöyle konuştu: 
"Durumumuz bazen hayal ettirdi, bazen geri çekildi. Bazen otobanda çok iyi gidiyordu, şarampole yuvarlandı, tekrar yola girdi. Bu süreçten hem zihinsel hem taktiksel hem de formasyon olarak devamlı çalışıyoruz. Bazen kimliğimizi bulamadık, tekrar yakalamak istedik. Şampiyonluktan sonra sirkülasyon olduğu senelerde bu tür durumlar yaşanabiliyor. Ligden uzaklaşmış durumdayız ama Konferans Ligi ve Türkiye Kupası´nın hedefleri devam ediyor. Trabzonspor ligde yukarıda bitirme hedefinde olacaktır. Basel´de turu atlarsak, 16´ya kalırsak grubun içeride birbirine olan enerjisi de yukarıya doğru çabuk çıkacak ve sahaya olumlu yansıyacak." 
"VISCA'NIN DÖNÜŞÜNE FIRSAT ÇIKTI"
Sakat oyuncuların son durumunu değerlendiren ve Trabzonspor´un maç planını anlatan Avcı, "Edin Visca iyi çalışıyor. Şu an bizimle beraber. Geçen gün `keşke deprem olmasaydı da fırsat transferi çıkmasaydı´ ifadesini kullanmıştım. Maç yok, Edin Visca´nın dönüşüne fırsat çıktı. Edin çalışıyor, Markovic ilave oldu. Marek şu an çok iyi gidiyor. Yarın görüşeceğiz onun geleceğiyle ilgili. Çok tecrübeli ve ondan her türlü faydalanmak istiyorum. Hızla ilerliyor. Bu süreç belki onlara dönüş açısından daha iyi gelebilir. Basel dönüşü Almanya´da hazırlık maçı programımız var. Sonra da lig başlayacak aksilik olmazsa. Yazışmaları yapılıyor. Almanya Türklerin de yaşadığı yer. Geliri de depremzedeler için organize edilmiş. Program onaylanırsa oraya geçeceğiz. Maçı oynayıp Trabzon´a döneceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
VOGEL: TRABZONSPOR BİZİ CEZALANDIRDI
Maçı değerlendiren Basel Antrenörü Heiko Vogel de "Futbolun aslında sadece 90 dakika içerisinde olmadı. Bunun tabii çevresel etkileri de oldu. Tabii konsantrasyon anlamında her iki takım açısından da herhangi bir tamamen konsantre bir maç olmadı. Genel anlamda oynadık ve bitti. Trabzonspor zaten bu sene Avrupa Ligi'nden beri iç sahada oynadığı bütün maçları kazanmakla beraber zaten iç sahada ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bunun da zaten bilincindeydik. İlk yarıda bir-iki fırsat yakaladık ama olmadı. Olmayınca da Trabzonspor bizi cezalandırdı. Bizde buradan mağlup ayrılıyoruz. Mağlubiyet iyi bir sonuç değil, bunu önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz. Tamamen burada oyuncu bazında bakmayalım ama taktiksel anlamda bu oyuncularla başlamamayı tercih ettim. Herhangi bir şekilde başka bir amacım yoktu" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Abdullah Avcı ve Heiko Vogel açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN-Salim SARIKOÇ
2023-02-17 00:30:50

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