Trabzonspor´un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor'un sahasında Basel'i konuk ettiği karşılaşmada bordo-mavili taraftarların, Türkiye´yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anıp, yardıma koşan ülkelere teşekkür etmek için hazırladığı özel koreografi, yüreklere dokundu. Türkiye´yi yalnız bırakmayan ülkelerden Meksika ordusunun, Adıyaman´da 3 kişinin kurtarılmasını sağlayan ve operasyonda hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği Proteo´nun da yer aldığı koreografi, dünya basınında geniş yer buldu.

Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel, Türkiye´yi yasa boğan ve dünyanın birçok ülkesinden yardım ekiplerinin geldiği Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yaşanan can kayıplarının yasını tutarak dün akşam sahaya çıktı. 6 Şubat´ta yaşanan depremlerin acısıyla spor camiasının kenetlendiği karşılaşma, UEFA Konferans Ligi Play-Off müsabakası olması nedeniyle kamuoyunca yakından takip edildi. Geliri depremzedelere bağışlanan, futbol camiası ve her takımdan taraftarın kenetlenip, tribünlerde her renkten takımın bayrağının dalgalandığı müsabakaya `Vira´ grubunun koreografisi damgasını vurdu.YARDIMA KOŞAN ÜLKELERİN BAYRAKLARI YER ALDI

İzleyenleri hüzne boğan, deprem afetinde yardımlaşma ve dayanışmanın minnetini temsil eden koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye´ye yardım eli uzatan ülkelerin bayrakları yer aldı. Depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan arama kurtarma ekibinden birisinin kaskına Güney Kore, Hindistan, Fransa, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çekya, Moldova, Malezya, Macaristan, Kazakistan, Karadağ, Çin, Almanya, Kırgızistan, İspanya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Arnavutluk, Japonya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Romanya, İsviçre, Portekiz, Birleşik Krallık ve Hollanda´nın bayrakları yerleştirildi. Yıkılmış binalarda umut arayan iş makinelerinin de yer aldığı koreografide, enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı ise dikkati çekti.DÜNYA BASINI PROTEO´LU KOREOGRAFİYİ KONUŞUYOR

Vefasını ve minnettarlığını koreografiye yansıtan taraftarlar, Meksika´dan gelen 150 kişilik ekibin arama kurtarma köpeği Proteo´yu da resmetti. Adıyaman´da enkaz altındaki 3 kişinin kurtarılmasında önemli rol oynayan ve operasyon sırasında hayatını kaybeden Proteo´ya `teşekkür´ mesajıyla gösterilen saygı, dünya basınında yankı uyandırdı. Ölümüyle ülkesini yasa boğan Proteo'nun yer aldığı ve Trabzonspor-Basel maçında sergilenen koreografi, sosyal medya sayfalarında binlerce kez paylaşıldı. "PROTEO TÜRKLERİN DE KALBİNE DOKUNDU"

İspanyolca yayın yapan Nacion 321, Trabzonsporluların Proteo´ya gösterdiği koreografili saygı duruşunu okurlarına, "Kurtarma köpeği Proteo sadece tüm Meksikalıların değil, Türklerin de kalbine dokundu" sözleriyle duyurdu.

Ulusal yayın yapan Telediario, yüreklere dokunan koreografi için "Proteo ve kurtarıcılar, Türkiye'deki Trabzonspor maçında onurlandırıldı" ifadelerine yer verdi."AVRASYA HALKININ KALBİNİ KAZANDI"

Latin Amerika ülkelerine yayın yapan Infobae de, Türk halkının gönlünü kazanan Proteo´nun yer aldığı koreografiyi "Türkiye'de hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo, UEFA'da Trabzonspor'dan övgü aldı. 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden Meksika Ordusu köpeği Proteo, Avrasya halkının kalbini kazandı" sözleriyle paylaştı.

Yayın organlarından El Nortre ise, "Türkler Proteo ve depremzedelere saygı duruşunda bulunuyor" cümleleriyle okurlarına aktardı.

"BASEL, FUTBOLUN GERİ PLANDA KALDIĞI BİR MAÇI KAYBETTİ"

Öte yandan karşılaşma İsviçre basınında da geniş yer buldu. İsviçre'nin bölgesel günlük gazetelerinden birisi olan Tribune de Geneve, "Basel, futbolun geri planda kaldığı bir maçı kaybetti" başlığıyla karşılaşmaya sayfalarında yer verdi. Trabzonspor ve taraftarlarının karşılaşmayı birlik ve beraberlik sembolleriyle dolu bir geceye dönüştürmesine dikkat çekildi. Ayrıca karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının yaptığı koreografi için de "Muhteşem" ifadeleri kullanıldı.

"BASEL'E ŞANS VEREN BİR SONUÇ"

İsviçre gazetelerinden Basler Zeitung ise 1-0'lık mağlubiyetin, Basel için şans olabileceğine değindi. Trabzonspor Basel maçının özel şartlar altında oynandığına dikkat çekilirken, Maxi Gomez'in ofsayt nedeniyle VAR'dan dönen golünün ardından 1-0'lık mağlubiyetin rövanş için umut veren bir sonuç olduğu ifade edildi

"BU KOREOGRAFİYİ DERİNİN ALTINA İŞLİYOR"

Blick gazetesi ise karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının yaptığı koreografiyi sayfalarına taşıdı. Yaşanan afetler nedeniyle Trabzon'da futbolun ikinci planda kaldığına dikkat çekilirken, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının tribünlerde yan yana yer aldığı ayrıca Süper Lig kulüplerinin başkanlarının da karşılaşmayı tribünlerden takip ettiği ifade edildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

