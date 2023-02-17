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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Asrın felaketi' spor camiasını kenetledi

DHA

'Asrın felaketi' spor camiasını kenetledi


 Türk futbol tarihinin en anlamlı örneklerinden biri oldu
Futbol camiası kenetlendi
Dayanışma yerel gazete manşetlerinde
Baselli futbolcu Bradley Fink'in babası dayanışmadan etkilendi
Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Türkiye'de futbolseverlerin yanında tüm spor camiasının, depremzedeler için kenetlendiği Trabzonspor-Basel maçı, emsaline nadir rastlanan birlik beraberlik atmosferine sahne oldu. Tribünlerde yan yana maç izleyerek 'tek yürek' olan ezeli rakip taraftarları, takımlarının bayraklarını, Türk bayraklarıyla birlikte dalgalandırdı. Sportif centilmenliğin öne çıktığı karşılaşma, dünya basının yanı sıra kentteki yerel gazetelerde de geniş yer buldu. Maçı izlemeye gelen Baselli futbolcu Bradley Fink´in babası Thomas Fink ise, taraftarların bu dayanışmasından çok etkilendiğini söyledi.
Trabzonspor´un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında karşılaştığı Basel müsabakası, uluslararası kamuoyuna birlik ve dayanışma adına örnek mesajlar verdi. Trabzonspor´un öncülük edip, spor camiasının kenetlendiği maçta; rekabet geri plana itilerek, birlik ve dayanışma örneği sergilendi. Her renkten taraftarın kilometrelerce yol kat ederek geldiği, omuz omuza bordo mavilileri desteklediği müsabaka, sportif centilmenliğin en güzel örneklerinden birisi olarak adını tarihe yazdırdı. 
TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ANLAMLI ÖRNEKLERİNDEN BİRİ OLDU
Ezeli rakiplerin depremzedeler için kenetlenerek Trabzonspor tribünlerinde her renkten takımın bayrağının dalgalanması, Türk futbol tarihinin en güzel örneklerinden birisine sahne oldu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerde hayatını kaybeden binlerce vatandaşın tribünlerde anıldığı, depremin açtığı derin yaraları sarmak için omuz omuza veren taraftarların hazırladığı etkileyici koreografi ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
FUTBOL CAMİASI KENETLENDİ
Maçtan önce depremden etkilenen çocukların ruhundaki derin yaraları iyileştirmek için oyuncak toplanan, tüm bilet geliri depremzedelere bağışlanan ve hatıra bileti satılan maça, spor camiasının öncü isimleri de katılarak destek oldu. Bordo-mavili oyuncuların depremden etkilenen şehirlerin isminin yazılı olduğu tişörtleri giyerek ısınmaya çıktığı maç için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konyaspor ve Başakşehir kulüpleri, binlerce hatıra bileti satın alarak ayrıca maddi destekte bulundu. Bordo mavililerin İsviçre ekibini 1-0 mağlup ettiği karşılamanın gelirlerinin depremzedelere bağışlanacak olması spor dünyasına örnek hareket oldu.
DAYANIŞMA YEREL GAZETE MANŞETLERİNDE
Trabzonspor´un yardım kampanyasına dönüştürdüğü ve her takımdan taraftarının Türkiye için tek yürek olduğu müsabaka dünyanın yanında Türk ve yerel spor basınında geniş yer buldu. Trabzon´da yayın yapan gazeteler, bordo mavililerin Basel´i tüm taraftarların desteğiyle 1-0 mağlup ederek rövanşta önemli fırsat yakaladığı müsabakayı, "Böyle tek yürek olursak bugünler geçer", "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız", "Kenetlendik ve kazandık, Türkiye´nin zaferi", "Türkiye burada omuz omuza´" ve "Bir damla mutluluk" başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
BASELLİ OYUNCU BRADLEY FINK´İN BABASI DAYANIŞMADAN ETKİLENDİ
Öte yandan dün akşam oynanan Trabzonspor-Basel maçında oğlunu izlemek için kente gelen Basel´in santrforu Bradley Fink´in babası Thomas Fink, tüm taraftarların depremzedeler için tek yürek olduğu müsabakanın atmosferinden çok etkilendiğini söyledi. Trabzonspor'un müzesini ziyareti sonrası DHA'ya konuşan Thomas Fink, "Böyle bir atmosferde burada olmak çok farklı bir durum. Burada maçtan önemli olan insanlık ve burada olmak bizim için de farklı bir atmosfer, farklı duygu. Bunun insanları bir araya getirmesi bizim için çok önemli. Futbol sonuçta bir oyundur. Önemli olan dostluk ve kardeşlik içerisinde bir arada olmak. Bu çok özel bir şey. Burada gördüğümüz misafirperverlik çok farklı" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzonspor Basel maçını izlemek için gelen farklı takımdan taraftarlar
Taraftarların birbirine sarılması ve beraber fotoğraf çektirmesi
Basel futbolcusu Bradley Fink´in babası Thomas Fink röportajı
Maç öncesinde taraftarların oyuncak bağışlaması
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-17 13:43:44

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