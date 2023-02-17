Trabzonspor´da Markovic takımla ilk antrenmanına çıktı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında dün akşam sahasında Basel´i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 23 Şubat´ta oynanacak rövanş maçı için hazırlıklarına başladı. Trabzonspor´un Gaziantep FK´dan kiraladığı Lazar Markovic, bordo mavili takımla ilk kez idmana çıktı.UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında dün akşam İsviçre ekibi Basel´i konuk eden Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli avantaj sağladı. Konferans Ligi´nde son 16´ya kalmak isteyen Karadeniz ekibi, 23 Şubat´ta deplasmanda oynanacak rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de hazırlıklarına başlayan bordo mavililerde, dün akşam Basel karşısında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, teknik ısınma ve 5´e 2 çalışma yaptı. Dar alanda oyunlarıyla devam eden antrenman dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.MARKOVIC İLK İDMANINDA
Trabzonspor´un geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK´dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Lazar Markovic, yeni takımında ilk idmanına bugün çıktı. Sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve geçtiğimiz haftalarda imajını değiştirmesiyle gündem olan Marek Hamsik Trabzon´a dönerek idmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bordo mavililerin idmanında tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca yer almadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 19 Şubat Pazar günü devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-17 15:44:03
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