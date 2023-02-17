Trabzon'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı



Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, caddede yürürken çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurulan K.Ü. (28), yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Onur Dülger Caddesi´nde meydana geldi. Caddede yürüyen K.Ü., kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri tabancayla K.Ü.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden mermi ile yaralanan K.Ü.'yü kaçmak isterken bir süre kovalayan şüpheli, tabancayla havaya ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Yaralı K.Ü., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bölgede inceleme yapan polis, olaya karışan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, olay anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; K.Ü.'nün yaralı halde kaçmaya çalıştığı, peşinden gelen şüphelin silahla havaya ateş edip, kaçtığı yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞARSelay SAYKAL

2023-02-17 18:26:04



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