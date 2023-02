Off-road'cular, deprem bölgesinde zamanla yarışa 'ışık' oldu

Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak Trabzon'dan 32 araçla bölgeye giden off-road tutkunları, çöken ve kardan kapana yolları aşıp, dağ köylerindeki afetzedelere yardımları ulaştırdı. Ulaşılması güç noktalara gidip, yardım seferberliğine destek veren off road'cular, havanın karanlığında ise araçlarının tepe lambaları ile ekiplerin zamanla yarıştığı enkaz alanlarına ışık tuttu.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından, Trabzon Otomobil ve Motor Sporları (TROFF) Off-Road Kulübü gönüllüleri, 32 araç ve 70 kişilik ekiple bölgeye gitti. Off-road tutkunları, çöken ve kardan kapanan yolları aşıp, dağ köylerindeki afetzedelere gıda ve kıyafet gibi yardımları ulaştırdı. Gruplara ayrılan ekip, AFAD koordinasyonunda, depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman'daki yardım seferberliğine, aşılmaz yolları işlevsel araçları ile geçerek destek verdi. Yolda kalanları da istedikleri yere taşıyan off road'cular, havanın karanlığında ise araçlarının tepe lambaları ile ekiplerin zamanla yarıştığı enkaz alanlarına ışık tuttu.

'HEMEN ORGANİZE OLDUK, YOLA ÇIKTIK'

Off-Road Kulüp Başkanı Yahya Şahin, depremin ardından organize olup, araçlarına yükledikleri yardım malzemeleri ile yola çıktıklarını anlatarak, "Gönüllü bir grubuz. Off-road, sporumuz. Deprem olduğunu öğrenince hemen organize olduk ve yanımıza aldığımız yardım malzemeleri ile 32 araçlık ekiple afet bölgesine yola çıktık. Ulaşılması güç olan yerlere yardım dağıttık. Dağ köylerine, kardan ve depremden dolayı yıkılan yollar nedeniyle ulaşım yapılamıyordu. O noktalara gittik, birçok yerin yolu çökmüştü. Kayalar yolları kapatmıştı. Araçlarımız ile kayaları çektik, yolları açtık. Mücadele ettik. Allah, orada herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

'İÇİMİZ KAN AĞLADI'

Yolların durumunu bilen afetzedelerin çaresizlik içinde beklediğini belirten kulüp üyesi Zekeriya Bulut, "Kulübümüz bünyesinde bu tür acil olaylarda bir ekip kurup, mücadelelere katılıyoruz. Daha önce sel ve heyelan olan noktalarda yardımlarımızı yapmıştık. AFAD koordineli göreve başladık. Köy muhtarlarına ulaştık ve neye ihtiyaçları olduklarını öğrendik. Sonra köylere doğru yola çıktık. Normal bir arabanın gittiğimiz yerlere, ulaşma imkanı yoktu. Hemen köylere sevkiyata başladık. Yeri gelince karlı yollardan geçtik, yeri gelince enkazlardan geçerek köylere malzeme ulaştırdık. Her vardığımız yerde insanların karşılamaları, sarılmaları; bizi çok motive etti. 'Trabzonlu kardeşlerimiz geldi' diyerek bize sarıldılar. Gördüğüm o manzarada içimiz kan ağladı. Elimizden geldiğince afetzede kardeşlerimize yardım etmeye çalıştık. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah, devletimize, milletimize bir daha böyle zeval vermesin" dedi.

'TEPE IŞIKLARIYLA ENKAZ ÇALIŞMALARINI AYDINLATTIK'

Gündüz yardım bekleyen depremzedelere ulaşıp, akşam karanlık çöktüğün de ise enkaz alanlarında yapılan arama-kurtarma çalışmalarına araçlarının tepe lambaları ile ışık olduklarını belirten Abdulkerim Tosun da "Yol olmayan yerlerden geçtik. Köye ulaştık. Orada bizi heyecanla genç bir kız karşıladı. 'Beni mi almaya geldiniz' dedi. Enkazdan kendi başına çıkmış, pijamaları vardı. O kızımızı da ailesine ulaştırdık. Annesi çok mutlu oldu. Yollar çok kötüydü, evler yıkılmasa bile yollar, toprakla birlikte kaymıştı. Bazı köylerde taş üstünde taş kalmamıştı. Bazı yerlerde kar nedeni ile yollar kapalıydı. Birçok yerde yol açtık. Yollarda kaza yapan araçlardan insanları taşıdık. Akşam karanlık çöktüğü zaman da araçlarımızın tepesindeki ışıklarla beraber enkaz çalışmalarını aydınlattık. Elimizden geleni yaptık" dedi.

'YOLLARI AÇA AÇA GİTTİK'

Burak Erbay ise "Araçlarımız ile ulaşılmayan yerlere ulaştık. Araçlarımız ile birçok yolu kendi imkanımızla açtık. Köylerimize gittik. Gıda ve ilaç ihtiyaçlarını getirdik. Çocuklar için mama ve bez yetiştirdik. Yollar kapalıydı. İş makineleri ağırlık olarak merkezde çalıştıkları için yolları açamıyordu. Yolları aça aça gittik. Elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalıştık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

