Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen veda töreninin ardından kentin Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Ahmet Suat Özyazıcı´nın ailesinin yanı sıra; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Abdülkadir Ömür, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.

Ahmet Suat Özyazıcı´nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü aile kabristanlığında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze namazı görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-02-19 14:00:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.