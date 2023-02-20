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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da Basel hazırlıkları sürüyor

DHA

Trabzonspor´da Basel hazırlıkları sürüyor


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Basel´i sahasında mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı rakibi Basel ile 23 Şubat´ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da idman yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5´e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-20 09:17:25

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