Trabzonspor´da Basel hazırlıkları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Basel´i sahasında mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı rakibi Basel ile 23 Şubat´ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da idman yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5´e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-20 09:17:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.