Havalimanında kaybolan kedisi 'Mühür'e kavuştu



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Esra Elif Nartok´un Trabzon Havalimanı´nda güvenlik kontrolü sırasında çantasından çıkardığı sırada kaçıp kaybolan 2 yaşındaki 'Mühür' adlı kedisi, havalimanının tavan boşluğunda bulundu. 16 gün sonra kedisine kavuşan Nartok, "16 günün sonunda umutlarımız tükeniyordu. Deprem gündemine rağmen Mühür, bulundu" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'e iç hatlardan aktarmalı olarak gitmek isteyen KTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Esra Elif Nartok, 31 Ocak'ta geldiği Trabzon Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında çantasından çıkardığı 'Mühür' adlı kedisi, elinden kaçıp kayboldu. Kedinin bulunması için havalimanı ekipleri arama çalışması başlattı. Planlı uçuşunu iptal ederek ekiplerin aramalarına 4 gün eşlik eden Nartok, sonuç alamayınca yurt dışına uçtu. Sürdürülen aramalarda kayıp kediye dair ize rastlanılmazken, Nartok ise paylaşımda bulunduğu sosyal medya hesabından, Mühür´ü bulana 3 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

HAVALİMANI TAVANINDA BULUNDU

Havalimanı iç hatlar terminali gelen yolcu binasının tavanında kedi sesleri duyulması üzerine özel güvenlik görevlileri, harekete geçti. Tavana ulaşan ekipler, kavga eden 2 kedinden birinin kayıp kedi 'Mühür' olduğunu tespit etti. Görevlilerce yapılan incelemelerde, sahipsiz kedi, havalimanı dışına bırakılırken, 'Mühür' için de sahibi Esra Elif Nartok'a haber verildi. Havalimanına gelen Nartok'a kedisi teslim edildi.

'UMUTLARIMIZ TÜKENMEŞTİ'

Kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nartok, "Anladığımız kadarıyla Mühür 16 gün boyunca oraya sığınmış. Onu güven içerisinde eve getirdik. 16 günün sonunda umutlarımız tükeniyordu. Deprem gündemine de denk geldiği için aramaların kesintiye uğradığını sandık. Buna rağmen Mühür´ün bulunmasını sağlayan, onu aramayı bırakmayan güvenlik personellerine teşekkür ederim" diye konuştu.

KAYIP KEDİ 'ASLAN'I POLİS BULMUŞTU

10 ay önce de Trabzon'dan Ankara'ya seyahat eden Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan'ın 8 aylık 'Aslan' adlı kedisi, kargo bölümünden özel kafesinden çıkarak kaybolmuş, 5 günlük arama çalışmaları sonrası apronda gezindiği sırada polis ekiplerince bulunup, sahibine teslim edilmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-02-20 09:52:28



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