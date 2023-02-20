Trabzonspor´da Basel rövanşı hazırlıkları sürüyor

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında karşılaşacağı Basel maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00´de başlayan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5´e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca idmanda yer almadı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-20 14:54:11



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