Trabzonspor, Basel maçı gelirlerini AFAD'a bağışladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Basel maçı biletlerinin satışından elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL geliri AFAD´a bağışladı.
UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel ile karşılaşan Trabzonspor, her takımdan taraftara açık olan maçın gişe gelirini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle gelirlerin depremzedelere bağışlandığı müsabaka için 32 binden fazla bilet satışı gerçekleşti. Dünya spor kamuoyunun takip ettiği müsabakadan gişe ve hatıra bilet satışıyla elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL gelir afetzedeler yararına AFAD´a bağışladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evimizde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD´a bağışladı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-20 22:12:35
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