Tadilattaki depoda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde, tadilatı süren gıda firmasına ait boş depoda çıkan yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Arsin ilçesindeki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde, tadilat çalışması yapılan gıda firmasına ait boş depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Tadilat yürüten işçiler, kendilerini dışarı atıp durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. 'KAYNAK YAPARKEN KIVILCIM ATLAMASI KAYNAKLI YANGIN ÇIKTI'
Depoda çalışan işçilerden Recep Tüfekçi, "İçeride tadilat vardı. Kaynak yaparken kıvılcım atlaması kaynaklı yangın çıktı. Söndürmeye çalıştık ama sönmedi. Biz de hızlı bir şekilde dışarıya çıktık. İçeride 8 kişiydik. Hiçbir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadı. İtfaiye geldi yangını söndürdü" dedi.
Depoda soğutma çalışması sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Arsın Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2023-02-21 11:21:34
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