Trabzonspor´da Basel maçı hazırlıkları sürüyor

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Basel ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre´de oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00´de idman yapan futbolcular, ısınma ve ayak tenisi çalışması yaptı.
BORDO MAVİLİLER İSVİÇRE YOLCUSU
Karadeniz ekibi, 22 Şubat Çarşamba günü İsviçre´nin Basel kentinde oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını yarın St. Jakob-Park stadyumunda saat 19.00´da yapacağı idmanla tamamlayacak.
Yarın havayoluyla İsviçre´ye gidecek olan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı ve savunma oyuncusu Vitor Hugo, saat 18:30´da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-21 15:48:25
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