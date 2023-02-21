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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da Basel maçı hazırlıkları sürüyor

DHA

Trabzonspor´da Basel maçı hazırlıkları sürüyor


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Basel ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre´de oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00´de idman yapan futbolcular, ısınma ve ayak tenisi çalışması yaptı.
BORDO MAVİLİLER İSVİÇRE YOLCUSU
Karadeniz ekibi, 22 Şubat Çarşamba günü İsviçre´nin Basel kentinde oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını yarın St. Jakob-Park stadyumunda saat 19.00´da yapacağı idmanla tamamlayacak.
Yarın havayoluyla İsviçre´ye gidecek olan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı ve savunma oyuncusu Vitor Hugo, saat 18:30´da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-21 15:48:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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