Trabzonspor, İsviçre´ye gitti

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Basel ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşma için İsviçre´ye gitti.

Türkiye´yi UEFA Avrupa Konferans Ligi´nde temsil eden Trabzonspor, son 16 turuna kalarak tarihinde bir ilki gerçekleştirme hedefinde olduğu Basel eşleşmesinin rövanş maçı hazırlıklarının Trabzon etabını tamamladı. Bugün sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanan bordo mavili kafile, yarın oynanacak müsabaka için saat 12.30´da Trabzon Havalimanı´ndan özel uçakla İsviçre´nin Basel kentine hareket etti. Akyazı'da rakibini 1-0 mağlup ederek skor avantajı yakalayan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını St. Jakob-Park Stadyumu´nda bugün TSİ saat 21.00´de yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.

BASEL KAFİLESİNDE 8 EKSİK

Bordo mavililerde tedavileri süren Marek Hamsik, Edin Visca, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz, UEFA listesinde yer almayan Mountassir Lahtimi, Taha Altıkardeş ve yeni transfer Lazar Markovic ile genç oyunculardan Hakan Aydın, Basel kafilesine katılmadı. Devre arasında UEFA listesine eklenen Arif Boşluk ve tedavisi tamamlanarak yeniden sahalara dönen Bruno Peres ise bordo mavili kafilede yer aldı.

Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Basel kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar" DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-22 13:48:16



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