Abdullah Avcı: En iyisini yapmak için hazırız

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yarın akşam alacağımız sonuç hem ülke hem bizim adımıza sağlıklı olacak. Teknik heyet olarak, camia ve oyuncular olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım yarın bunu karşılığını alırız" dedi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında yarın Basel ile mücadele edecek Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı ve savunma oyuncusu Vitor Hugo, karşılamanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Geliri depremzedelere bağışlanan ilk maça tüm sporseverlerin destek vermesinin değerli olduğunu belirten Abdullah Avcı, "İlk maçta bütün ülkenin, kulüplerin ve taraftarın milli maç gibi bize destek vermeleri ülke adına ve fair play adına son derece değerliydi. Umarım bundan sonra da bu dayanışma devam eder. Geçen hafta ilk maçı oynadık. Küçük de olsa bir avantajımız var. Daha farklı kazanabilirdik. Genel anlamda üstün oynadık. Rakibimiz genç ve dinamik bir ekip. Şu an geçiş dönemi yaşıyor ama 20 senedir Avrupa kupalarını oynayan, bu kültüre sahip bir takım. Takım savunması adına yaptıkları önemli işler var. Yarın özellikle bizim için oyunun başlangıcı son derece önemli. Rakibi oyuna sokmadan, konsantrasyonumuz yüksek şekilde, oyunu elimize alarak başladığımızda, yarın akşam burada alacağımız sonuç hem ülke hem bizim adımıza sağlıklı olacak. Teknik heyet olarak, camia ve oyuncular olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım yarın bunu karşılığını alırız" diye konuştu.

"ERKENDEN CEBİNE ALMAK İSTEYEN BİR OYUN OLACAK"

Basel ile oynanan ilk maça göre yarın sahada daha baskılı bir oyun sergilemek istediklerini ifade eden Avcı, "Oyunun başında durgunluk da vardı. İlk 10 dakika donuk bir oyun vardı. Sonra her dakikasında yapılan hamlelerle oyunu domine ettik . Bu maçta formasyon olarak fazla bir değişiklik olmayacak. Aynı formasyon üzerinden yine başlangıçtaki gibi yeri geldiği zaman baskı yapan ve topa sahip olan, fırsatları doğru zamanda değerlendiren ve erkenden cebine almak isteyen bir oyun olacak" şeklinde konuştu.

"MAREK 3 AY DAHA BİZİM FUTBOLCUMUZ"

Slovak oyuncu Marek Hamsik´in Trabzonspor´da futbol kariyerine devam edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Avcı, "Hamsik bir dünya futbolcusu. Trabzonspor tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Zaman zaman bazen takımla, bazen Marek´in geleceğiyle ilgili, neler yapmak istediğiyle ilgili konuşuyoruz. İnsan sevdiği bir şeyden kolay kolay uzaklaşmak istemez. Benimle paylaştıkları benimle kalsın. Onu Marek´in ağzında duyarsanız daha sağlıklı olur. Trabzonspor´da olur veya olmaz, bu konuyu Marek´in ağzından duymanız lazım. Marek 3 ay daha bizim futbolcumuz ve kendisinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

HUGO: TUR ATLAYABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Basel ile oynanan ilk maçta, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yaşanan can kayıplarının üzüntüsüyle sahaya çıktıklarını anlatan savunma oyuncusu Vitor Hugo, "Geçen hafta oynadığımız maç bizim için kolay değildi. Duygusal anlamda bizim için oynaması zor bir maç olmuştu. Çünkü depremden etkilenen insanların varlığını bildiğinizde onlar için, onları mutlu edebilmek adına oynuyorsunuz. Hiçbirimiz adına kolay değildi ama iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Rakip takım taraftarlarının bile bizim stadyumumuzda bize inanılmaz destek verdiklerini gördük. Kulübümüz daha önce tüm bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklarını açıklamışlardı. Beni de şaşırtacak biçimde bütün rakip takım taraftarlarının bizimle olduğu görmek çok etkileyiciydi. Bütün ülke bir maç için birleşti. Benim adıma bunu görmek çok güzel bir duyguydu. Son maçta bir gol atabildik ama iyi bir avantaj elde ettik. İkinci maçta da maçı tek başına domine edebileceğimize ve tur atlayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-22 21:46:40



