Trabzonspor, Basel rövanşına hazır

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanşında yarın Basel ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. St. Jakob-Park Stadyumu´nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde TSİ 21.00´de başlayan idmanda bordo mavililer, zorlu müsabaka öncesi taktik çalışması yaptı.

UEFA Konferans Ligi´nde son 16´lara kalmak isteyen Trabzonspor, yarın İsviçre ekibi Basel ile TSİ 23.00´te karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-22 22:58:13



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