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Basel - Trabzonspor: 2-0 

DHA

Basel - Trabzonspor: 2-0 


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)STAT: St. Jakob-Park
HAKEMLER: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devís, Roberto del Palomar
BASEL: Hitz, Lang, Pelmard, Frei, Kade (Dk. 69 Lopez), Novoa (Dk.65 Ndoye), Xhaka (Dk. 65 Males), Burger, Amdouni, Diouf, Zeqiri (Dk. 82 Kasim) 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo (Dk. 46 Peres), Bartra, Denswil, Doğucan (Dk. 75 Yusuf), Siopis (Dk. 60 Umut), Abdülkadir (Dk. 81 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Gomez 
GOLLER: Dk. 12 Amdouni, Dk. 76 Zeqiri (Basel) 
SARI KARTLAR: Xhaka, Hitz, Zeqiri, Ndoye (Basel), Doğucan, Larsen (Trabzonspor) UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakada 1-0 galip gelerek sahaya avantajlı çıkmasına rağmen bordo mavililer rakibine 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi´ne veda etti. Bordo mavililer tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında son 16´lara kalma fırsatını kaçırdı.  
10´uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza yayı önünden kalenin sağına doğru şut çekti. Rakip takım savunmasına ve sonra kaleciye çarparak seken top kornere çıktı.
12´nci dakikada Lang´ın Trabzonspor yarı sahasına gönderdiği topu savunma arkasına sarkan Amdouni yakaladı. Ceza sahasında Uğurcan´la karşı karşıya kalan Amdouni´nin sağdan vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
26´ncı dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Gomez yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltı noktasına geçen Bakasetas, topa vurduğu esnada ayağı kayınca top soldan dışarı çıktı.
29´uncu dakikada Basel´in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasına giren topa Zeqiri kafa vuruşu yaptı. Kalenin sağına doğru gelen topu Uğurcan dışarı çıkardı
37´nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda ceza sahasına doğru gelen topa Gomez kafayı vurdu ancak Burger araya girdi.
48´inci dakikada Trabzonspor atağında kale önündeki Gomez kaleci Hitz´in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR´dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti. 
57´nci dakikada ceza yayı önündeki Abdülkadir pasını sağında bulunan Trezeguet´e verdi. Mısırlı oyuncunun kaleye doğru şutunda top sağdan dışarı çıktı.
61´inci dakikada Trabzonspor´un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışındaki Doğucan kaleye doğru yüksek pas gönderdi. Kale önündeki Denswil´in kafa vuruşunda top sağ köşeden filelerle buluştu. VAR uyarısı sonrası hakem ofsayt kararı vererek golü iptal etti. 
76´ncı dakikada Basel´de sol kanattaki Lopez´in kaleye doğru vuruşunda top Uğurcan´a çarparak ceza sahasına döndü. Topu önünde bulan Zeqiri´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
90+1´inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok´un vuruşunda top ağlara gitti ancak yan hakem ofsayt bayrağını gösterdi. 
Karşılaşma ev sahibi Basel´in 2-0 galibiyetiyle sona ererken; Trabzonspor Konferans Ligi´ne veda etti.TARAFTARLAR BASEL´DE DE TEK YÜREK OLDU
Trabzon´da oynanan ilk müsabakada depremzedeler için bordo mavili takıma destek veren her takımdan taraftarlar, Karadeniz ekibini deplasmanda da yalnız bırakmadı. Tribünlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok takımdan taraftar, yine kol kola girerek Trabzonspor´u destekledi. Tüm taraftarlar A Milli Takımı desteklercesine stadyumu Türk bayraklarıyla donatarak, Karadeniz temsilcisi için tezahüratta bulundu. Trabzon´da tek yürek olan tüm taraftarlar, Basel´de de yine birlik ve beraberlik görüntüsü verdi. 
TARAFTARLAR SİYAH TİŞÖRT GİYDİ
Takımlarını Basel´de yalnız bırakmayan bordo mavili taraftarlar maç öncesinde stadyum önünde toplanarak depremde hayatını kaybeden vatandaşları tezahüratlarla andı. Trabzonspor taraftarları üzerinde depremden etkilenen şehirlerin isimlerinin yazılı olduğu siyah tişört giyerek tribündeki yerini aldı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar maç boyunca takımlarını destekledi. 
KADRODA DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon´da Basel ile oynanan ilk maçın kadrosuna göre değişikliğe gitti. Akyazı´da oynanan maçta ilk 11´de sahaya çıkan Peres ve Eren, Basel deplasmanında maça yedek kulübesinde başladı. Enis Bardhi de bu karşılaşmada oyuna yedek kulübesinde başlarken; Doğucan Haspolat ilk 11´de yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2023-02-24 01:07:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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