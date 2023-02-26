Trabzon´da 'horoz dövüşü' baskını; 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza

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Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da polis operasyonunda bir kulübede horoz dövüştürdüğü belirlenen 16 kişiye toplam 64 bin 880 lira ceza uygulandı.

Ortahisar ilçesinde bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, operasyon düzenledi. Baskında kulübe içerisinde hazırlanan alanda horoz dövüştürerek izlediği tespit edilen 16 kişi yakalandı. Horozlar da kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi. Horoz sahipleri ve ikametin sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 16 kişiye ise toplam 64 bin 880 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-02-26 10:17:44



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