Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, deprem bölgesinde



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep´e giderek, bakanlarla görüştü.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıcı etkiye neden olan depremlerin ardından afetin etkilendiği bölgeye yönelik yardımlar sürüyor. UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, depremden etkilenen kentlerden Gaziantep´e gitti. Nurdağı ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüşen Başkan Ağaoğlu, camia olarak devletin ve depremzedelerin yanında olduğunu belirtti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-26 17:07:18



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