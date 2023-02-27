Trabzonspor´da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında sahasında oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde saat 18.00´de idman yapan bordo-mavililer, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmayla devam eden antrenman, geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Tedavileri süren Edin Visca ve Marek Hamsik takımla birlikte çalıştı.

Karadeniz ekibi, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-27 22:19:23



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