Trabzonspor´da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında sahasında oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde saat 18.00´de idman yapan bordo-mavililer, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmayla devam eden antrenman, geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Tedavileri süren Edin Visca ve Marek Hamsik takımla birlikte çalıştı.
Karadeniz ekibi, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-27 22:19:23
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