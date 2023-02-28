Trabzon´da 2 ilçede örtü yangınları

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Salim SARIKOÇ/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde, 4 bölgede örtü yangını çıktı. Yangınlar, Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürmene'ye bağlı Yemişli, Aşağıçavuşlu ve Çifteköprü mahalleleri ile Köprübaşı'na bağlı Çifteköprü Mahallesi'ndeki çalılık alanda dün öğle ve akşam saatlerinde örtü yangınları çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangınlar, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2023-02-28 14:50:07



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