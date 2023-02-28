Sürmeneliler 16 küçükbaşın etini konuk depremzedelere ikram etti



Salim SARIKOÇ/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde yaşayanlar, satın alıp kestikleri 16 küçükbaşın etlerini, ilçede konuk ettiği depremzede ailelere ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından, Trabzon halkı depremzedeler için yardım seferberliğini sürdürüyor. Depremler sonrası otel, pansiyon ve evlerde 15 bini aşkın depremzedenin ağırlandığı kentte, Sürmene'de yaşayanlar da satın alıp kestikleri 16 küçükbaşın etlerini poşetleyip, ilçede konuk edilen depremzede ailelere verdi.

'YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Özcan, her zaman afetzedelerin yanlarında olacaklarını söyleyerek, "Ulusumuzun başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Daha önce topladığımız küçükbaşları deprem bölgesine göndermiştik. Şimdi de topladığımız hayvanları keserek, etlerini, burada misafir ettiğimiz afetzede kardeşlerimize ikram ediyoruz. İmkanlarımız el verdikçe maddi manevi hep yanlarında olacağız. Biz onları asla yalnız bırakmayacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2023-02-28 16:51:01



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