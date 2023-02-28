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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da hafriyat kamyonunun açılan damperi, köprüye çarptı. Kazada, kamyonda ve köprüde hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu, Ganita mevkisinde meydana geldi. Rize yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 YL 848 plakalı hafriyat kamyonunun açılan damperi, köprüye çarptı. Kazada, köprü ve kamyonda hasar oluştu. Damperin indirilmesi sonrası sürücü, kamyonla yoluna devam etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-02-28 17:47:37



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