Trabzonspor'da şut ağırlıklı çalışma

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Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Süper Lig´in 24´üncü haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de idman yapan bordo-mavililer, teknik ısınmanın ardından 5´e 2 çalışması yaptı. Futbolcular bugünkü idmanı ağırlıklı olarak şut çalışması yaparak tamamladı.

Trabzonspor, sahasında oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-28 21:37:49



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