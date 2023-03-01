Artvin´de 3 milyon 749 bin TL'lik elektronik sigara ele geçirildi; 2 gözaltı

Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 749 bin TL olan 2 bin 325 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde depolarda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, piyasa değeri 3 milyon 749 bin TL değerinde, 2 bin 325 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda İ.K. (60) ve A.M. (40) gözaltına alınırken, A.K.'nin (41) yakalanması için de çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Nurbay USTA
2023-03-01 11:40:37
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