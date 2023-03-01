Trabzonspor, depremzedeler için `Omuz Omuza´



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) depremzedeler için başlattığı ve bu akşam canlı yayınlanacak olan `Omuz Omuza´ kampanyasına Trabzonspor´dan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile 8 futbolcu katılacak.

Türk futbol camiasını tek çatı altında toplayan TFF´nin depremzedeler için başlattığı `Omuz Omuza´ kampanyası bu akşam saat 20.00´de televizyonların spor kanallarında ve radyolarda yayınlanacak. Süper Lig ile tüm alt liglerden futbol ailesinin depremzedeler için kenetleneceği ve futbola gönül verenlerin bir araya geleceği bağış kampanyasına Trabzonspor Kulübü de destek verecek.

Kulüp başkanları, teknik direktörler ile futbolcuları birleştiren ve canlı yayınlanacak bağış kampanyasına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolculardan Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok ve Edin Visca katılacak. Kampanyadan elde edilecek gelir, depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı için kullanılacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-01 12:12:08



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