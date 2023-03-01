Trabzonspor´da Hamsik ve Visca takımla birlikte çalıştı

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 24´üncü haftasında sahasında Ümraniyespor´u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00´de başlayan idmanda bordo mavililer, teknik ısınmanın ardından 5´e 2 çalışma ve turnuva yaptı. Bordo mavililerin idmanında sakatlıktan çıkan Marek Hamsik ve Edin Visca takımla birlikte çalıştı.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-01 15:40:03



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