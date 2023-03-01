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Trabzonspor Asbaşkanı Doğan´dan öğrencilere 11 bin 461 forma

DHA

Trabzonspor Asbaşkanı Doğan´dan öğrencilere 11 bin 461 forma


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un başlattığı 'HediyeFormaChallenge' kampanyasında Asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın aldığı 11 bin 461 forma öğrencilere hediye edildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın alıp başlattığı 'HediyeFormaChallenge' kampanyasında alınan formalar öğrencilere hediye ediliyor. Kampanyaya katılan Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan´ın satın aldığı 11 bin 461 forma öğrencilere dağıtıldı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ertelenen kampanya kapsamında alınan formalar, 2022-23 yarı yılı karne hediyesi olarak Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yomra Fen Lisesi ile Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu´nda okuyan öğrencilere hediye edildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-01 16:10:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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