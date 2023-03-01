Trabzonspor Asbaşkanı Doğan´dan öğrencilere 11 bin 461 forma

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un başlattığı 'HediyeFormaChallenge' kampanyasında Asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın aldığı 11 bin 461 forma öğrencilere hediye edildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın alıp başlattığı 'HediyeFormaChallenge' kampanyasında alınan formalar öğrencilere hediye ediliyor. Kampanyaya katılan Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan´ın satın aldığı 11 bin 461 forma öğrencilere dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ertelenen kampanya kapsamında alınan formalar, 2022-23 yarı yılı karne hediyesi olarak Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yomra Fen Lisesi ile Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu´nda okuyan öğrencilere hediye edildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-01 16:10:04



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