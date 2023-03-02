Trabzonspor´dan `Omuz Omuza´ kampanyasına destek



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, depremzedeler yararına başlatılan 'Omuz Omuza' kampanyasına katılarak destek verdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulübümüz ve şehrimiz ilk günden itibaren lokasyon avantajını da kullanarak deprem bölgesine ilk yardımları ulaştıran kulüp ve şehir oldu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen 'Omuz Omuza' kampanyasında, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için spor camiası bir araya geldi. Canlı yayında düzenlenen ve futbol dünyasını bir araya getiren bağış gecesine Trabzonspor'dan başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok ve Edin Visca katıldı.

BAŞKAN AĞAOĞLU: İLK YARDIMLARI ULAŞTIRAN KULÜP VE ŞEHİR OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'un ve Trabzonspor'un lokasyon avantajını da kullanarak deprem bölgesine ilk yardımları ulaştıran şehir ve kulüp olduğunu belirterek "Çok büyük bir felaket yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu organizasyonu düzenleyen TFF başkanı ve yönetim kuruluna, yayıncı kuruluşa ve spor kanallarına teşekkür ediyorum. Kulübümüz ve şehrimiz ilk günden itibaren lokasyon avantajını da kullanarak deprem bölgesine ilk yardımları ulaştıran kulüp ve şehir oldu. 250 civarı tırı ağırlıklı olarak valiliğimizin olmak üzere kulübümüzle beraber deprem bölgesine ulaştırdık. Sahamızda oynadığımız Basel maçının tüm gelirini de AFAD'a bağışladık. Burada hem diğer kulüplerimizin taraftarlarının hem de kulüplerimizin katkıları çok büyüktü. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

ABDULLAH AVCI: SPOR VE FUTBOL AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Futbol ailesinin, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü kullandığını söyleyen teknik direktör Abdullah Avcı, "Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Spor ve futbol ailesine teşekkür ediyoruz. Sporun ve futbolun iyileştirme ve birleştirici gücünü her zaman kullanıyor. Tekrar bununla ilgili en iyisini yapmaya ülke olarak çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

BAKASETAS: BÜYÜK BİR ORGANİZASYONDA BERABERİZ

Kampanyaya destek veren futbolculardan Anastasios Bakasetas, futbolun çok büyük bir güç olduğunu belirterek, "Bugün bu organizasyonu hazırlayan, organize eden ve herkesi bir araya getirenlere çok teşekkür ederim. Futbolun aslında ne kadar güçlü olduğunu gördüğümüz bir günde yaşıyoruz. Futbolu renklerden uzak tuttuğunuzda, çizginin dışına çıkardığınızda neler yapabileceğini görüyorsunuz. Çok büyük bir organizasyonda beraberiz. Bu nedenle çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

SİOPİS: MAÇTA SAHADA OYNAYAN TÜM ÜLKEYDİ

Basel maçında tüm takım taraftarlarının kendilerini desteklemelerinin harika bir duygu olduğunu söyleyen Manolis Siopis, "Basel ile evimizde oynadığımız maçta sahada oynayan Trabzonspor değil, tüm ülkeydi. Tüm ülke Trabzonspor için bir olmuştu. Taraftarlar bütün renklerle birlikte bizi desteklemişti. Biz de bunu hissettik. Bizim adımıza harika bir duyguydu" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-02 11:43:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.