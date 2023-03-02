Trabzonspor - Ümraniyespor maçının biletleri satışta



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında sahasında konuk edeceği HangiKredi Ümraniyespor maçı biletlerini satışa çıkardı.

Süper Lig´in 24´üncü haftasında 38 puanla ligin 6´ncı sırasında bulunan Trabzonspor, 4 Mart Cumartesi günü saat 16.00´da Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bordo mavililer, sahasında oynayacağı müsabakanın biletlerini bugün saat 11.00´de satışa çıkardı.

Trabzonspor Ümraniyespor maçı biletleri, VIP Platinum 400 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Silver 100 TL, Batı tribün 60 TL, Doğu tribün 50 TL´den satışa açıldı. Öte yandan, Yavru Fırtına, Güney kale arkası ve Kuzey kale arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamı kombine olarak satıldığı için ayrıca bilet satışı yapılmayacak.

Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarlar, biletini tek maçlık olarak kulübe devretmesi halinde Yavru Fırtına 50 TL, Güney kale arkası ve Kuzey kale arkası 50 TL fiyatlarından ayrıca satışa sunulacak.

Öte yandan, Süper Lig´in 22´nci haftasında oynanan Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan PFDK kararı doğrultusunda, maçı kuzey kale arkası alt tribünü K blokta izleyen taraftarların kartları 1 maç süreyle bloke edildi. Ceza alan taraftalar bilet ve kombinelerini kulübe devredebilecekler.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-02 12:52:18



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