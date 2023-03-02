Trabzonspor'da imzalar toplandı, olağanüstü kongreye gidiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor Kulübü Yönetimi, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Olağanüstü kongre 18-19 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor´da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın kötü gidişatı ve mali problemler nedeniyle son yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Bugün olağanüstü kongreye yönelik yapılan hazırlıklarda yönetim kurulu üyelerinden kongreye gidilmesi için imza toplandı. Trabzonspor Kulübü´nden Olağanüstü Genel Kurul ilanıyla ilgili yapılan açıklamada ise "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu´nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 09.00´da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-02 22:43:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.